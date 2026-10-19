"Це не кримінальна справа": Рубіо відповів, чи мають США докази, що Путін готовий до миру

Дональд Трамп запевняє, що російський диктатор Путін нібито хоче миру більше, ніж президент Зеленський. Журналісти поцікавилися у держсека США Рубіо, які саме у них є докази того, що очільник Кремля відкритий до мирних переговорів.

Його заяву від 19 жовтня цитує Clash Report.

Що сказав Рубіо про бажання Путіна закінчити війну

Рубіо відповів, що докази не потрібні.

Які докази? Ну, знаєте... це ж не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію. А в дипломатії ви продовжуєте спроби. Іноді – на жаль, коли йдеться про конфлікти на кшталт тих, що ми обговорюємо зараз, – ситуація виявляється складною, глибоко вкоріненою; подекуди це глухий кут, своєрідний "застиглий" конфлікт, у якому жодна зі сторін не здобуває рішучої перемоги, проте обидві завдають одна одній величезної шкоди,

– заявив він.

Держсекретар додав, що США просто продовжуватимуть спроби "настільки, наскільки це можливо".

До слова, стало відомо, що Росія тим часом пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах.

Президента України Володимира Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.