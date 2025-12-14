Треба ставитись реалістично, – Зеленський про сценарій України у разі провалу мирного процесу

У Берліні заплановані переговори України та представників США щодо мирного плану. Володимир Зеленський визнав, що потрібно бути реалістами у питанні мирного процесу.

Про це розповів президент України у спілкуванні із журналістами, передає 24 Канал.

Чи допускає Зеленський провал мирного процесу?

Володимир Зеленський відповів, що Україна не може дозволити собі думати про провал мирного процесу. Водночас, він визнав, що держава має реалістично ставитись "до всього".

Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон,

– сказав лідер України.

Якщо ці ініціативи або спроби посилити тиск на Росію не дадуть результату, як заявив Зеленський, потрібно "взяти себе в руки".

Він додав, що також необхідно буде шукати інший шлях і "знову робити все, щоб ця війна закінчилась".

На якому етапі мирні переговори?