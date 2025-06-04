У Білому домі можуть переглянути стратегію щодо війни в Україні: що на це вказує

Останні два тижні спецпредставник президента США Стів Віткофф, який відомий своєю проросійською риторикою, не дуже активний. Очевидно, його стратегія не спрацювала. Водночас Кіт Келлог більш залучений у процеси.

Це означає, що у Білому можуть переглянути стратегію щодо війни Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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"Рано чи пізно це дійде до розуміння більш впливових у Білому домі людей. Вони переглянуть стратегію. Ми не бачимо останні два тижні Віткоффа. Щось він зник. Водночас Кіт Келлог знову став активнішим. А це означає, що теорія Віткоффа затягнути Росію через бізнесові зв'язки до якогось цивілізованого діалогу не спрацювали", – припустив він.

За словами Віктора Шлінчака, активні дії Кіта Келлога можуть свідчити про те, що США можуть повернутися саме до його пропозицій, які звучали ще у 2024 році. Мовиться про те, що потрібно спочатку посилити позиції України, а вже потім сідати за стіл переговорів з Росією.

Виконавчий директор Інституту світової політики додав, що зараз треба слідкувати, наскільки такі ідеї підтримає Конгрес, республіканці, які зараз просувають введення нових санкцій проти Росії.