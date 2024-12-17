У МЗС різко відреагували на заяву Білорусі про бажання участі в переговорах

Напередодні в Білорусі цинічно заявили, нібито "претендують на місце за столом мирних переговорів щодо України". Окрім того, Мінськ наполягає на отриманні якихось "гарантій безпеки". У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували.

Так, у МЗС наголосили, Білорусь є співучасником повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Георгія Тихого.

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Реакція МЗС на заяву Білорусі про мирні переговори

МЗС України з подивом сприйняло заяву заступника міністра закордонних справ Білорусі про те, що його країна нібито претендує на "місце за столом мирних переговорів", ба більше, – прагне отримати якісь "гарантії безпеки".

Білоруський режим, всупереч частині другій статті 18 Конституції Республіки Білорусь, яка акцентує на тому, що "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав", у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну,

– підкреслив Георгій Тихий.

Зауважив, що на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі є Росія, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України.

"Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, – це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України", – наголосив речник МЗС України.