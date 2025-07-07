Справжня "денацифікація" має початися з Росії, – МЗС про вимоги Лаврова

Голова МЗС Росії Сергій Ларов виклав вимоги Росії до мирного договору з Україною, де згадав про демілітаризацію та денацифікацію. У МЗС України відреагували на цю заяву.

Україна закликає накласти нові санкції на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Георгія Тихого у X.

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У МЗС України відповіли на заяву Лаврова про мирний договір

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у мирний договір з Україною потрібно включити демілітаризацію та "денацифікацію", а також відкликання позовів проти Росії. Він також зазначив, що Росії не потрібна пауза у війні, яка нібито може допомогти Україні перегрупувати війська та продовжувати мобілізацію.

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що риторика Лаврова доводить, що Росія відкидає мирні зусилля, вдаючись до ультиматумів типу 2022 року.

Належна "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців та решти Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших,

– підкреслив Тихий.

МЗС закликає партнерів негайно вдарити по Росії новими санкціями, щоб "повернути їх до реальності".