Генсек НАТО попередив Трампа про ризики для США через мирний план щодо України, – FT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжувати військову підтримку України, попередивши про серйозні ризики у разі примусу до невигідного миру. Він наголосив, що такий сценарій лише зміцнить позиції Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. На думку Рютте, тиск на Україну щодо підписання "поганої угоди" може спровокувати ворогів Заходу на нові агресивні дії.

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НАТО закликало США не допустити поганої угоди для України

Генсек НАТО підкреслив, що глибока співпраця Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї у військовій і фінансовій сферах погіршує ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Ми не можемо допустити, щоб Кім Чен Ин, Сі Цзіньпін і російський лідер святкували через угоду, яка не відповідає інтересам України, адже це створить довгострокову загрозу безпеці Європи та США,

– заявив він.

Лідер НАТО звернув увагу на те, що Сі Цзіньпін уважно стежить за перебігом подій в Україні, і невигідна для Києва угода може спонукати Китай до агресії проти Тайваню.

За його словами, найважливіше зараз – це посилити військову підтримку Зеленського. Такі дії допоможуть йому почати мирні переговори з позиції сили.

Він також додав, що питання членства України в НАТО наразі не є пріоритетним.