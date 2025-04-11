Це червоні лінії: в ОП прокоментували прагнення Путіна зменшити кількість ЗСУ

Росіяни мріють підкорити Україну і для цього просувають ідею обмеження кількості ЗСУ. Київ повідомив Америці, що не піде на це.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Павла Паліси в інтерв'ю Reuters.

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Чи зменшить Україна чисельність ЗСУ: що кажуть в ОП

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що Москва хоче полегшити собі нову потенційну війну з Україною та спростити наступ. А тому під час переговорів зі США ставить ультиматуми щодо скорочення кількості ЗСУ. Та Україна має добре вивчити уроки минулого.

Це принципова позиція України – ніхто, і тим більше не країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили має мати Україна,

– підкреслив Паліса.

Цікаво! У січні Володимир Зеленський говорив, що в Силах оборони служать 980 тисяч людей. Тож ЗСУ – найбільша армія в Європі.

За словами заступника керівника ОП, добре підготовлена ​​українська армія стане найкращою гарантією безпеки Києва проти нових атак Росії. Тож обмеження кількості ЗСУ буде "червоною лінією" на мирних перемовинах.

Нагадаємо, Павло Паліса входив до складу української делегації на перемовинах із представниками США в Саудівській Аравії.