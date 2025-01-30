Президент Фінляндії відповів, коли може настати перемир'я в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемир'я у російсько-українській війні може настати вже в найближчі місяці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle. Зазначається, що днями президенти Фінляндії та України провели розмову, яка стосувалася зокрема наближення справедливого миру.

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Коли може настати перемир'я в Україні

На зустрічі з політичними журналістами Александр Стубб озвучив свій прогноз щодо війни в Україні та можливих мирних переговорів.

Спочатку будуть прагнути до перемир'я, на що піде від трьох до шести місяців, а потім і до мирних переговорів,

– сказав президент Фінляндії.

Він також підкреслив, що політика Фінляндії полягає в дотриманні принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. За словами Стубба, найближчим часом Україну слід підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів.

Президент Фінляндії також прокоментував шанси Дональда Трампа посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів. На його думку, очільника Кремля необхідно саме примушувати до переговорів, а не лише схиляти до них.

Особисто я думаю, що Путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп,

– пояснив Александр Стубб.

Нагадаємо, раніше Владімір Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України. Втім, за його словами, рішення Володимира Зеленського про заборону діалогу з Росією нібито робить нелегітимними можливі переговори.