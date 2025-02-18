Путін не хоче брати участь у переговорах, які могли б принести довгостроковий мир, – ISW

Зараз багато говорять про майбутні перемовини України та Росії. У Інституті вивчення війни проаналізували позицію російського президента Владіміра Путіна.

У Росії знову повторили свої вимоги, щоб Україна поступилася Росії територією на сході та півдні та розформувала, проте водночас Кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Росія хоче території

Постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Україна "безповоротно втратила" Крим, "Донецьку та Луганську народні республіки", а також Запорізьку та Херсонську області.

Він вважає, що мирні переговори повинні "виправити" ситуацію в цих областях і що Україна повинна поступитися рештою частин, які контролює Україна. Небензя вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 30% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані Росією. Крім цього, в майбутньому Україна мала б стати "демілітаризованою" нейтральною державою та відмовилась від ідеї приєднання до будь-якого альянсу чи безпекового блоку.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість того, що Росія піде на територіальні поступки під час майбутніх переговорів. Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог під час Мюнхенської конференції заявив, що Росія повинна піти на територіальні поступки під час переговорів, а держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна закінчилася таким чином, щоб "захистити суверенітет України".

Зеленський – "нелегітимний"

Кремль також відроджує попередні вимоги, спрямовані на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу. Небензя повторив, що Україна має провести вибори до виконання будь-яких мирних угод.

Росія намагається неправдиво показати теперішню українську владу як нелегітимну. Речник Кремля Дмитро Пєсков і пов’язаний з Кремлем колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук нещодавно також повторили ці заяви.

Відповідно до них, Росія не зобов’язана виконувати домовленості, укладені з нинішнім українським урядом. Очевидне небажання Кремля піти на територіальні поступки, взяти на себе зобов’язання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди або залучити будь-яких європейських лідерів змушу сумніватись у готовності Путіна брати участь у добросовісних переговорах, які могли б забезпечити довгостроковий мир в Україні та Європі.