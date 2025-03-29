В ISW пояснили, чому Путіну вигідно затягувати мирні переговори

Кремль залишається відданим своїй меті – затягнути будь-які переговори про тимчасове припинення вогню. Для цього Владімір Путін намагається висунути нову вимогу, що відповідає його давнім зусиллям.

Йдеться про підрив легітимності українського уряду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Нова вимога Путіна

Російський президент запропонував Організації Об'єднаних Націй, США і європейським країнам встановити в Україні тимчасову адміністрацію, яка провела б "демократичні вибори" й привела б до влади "життєздатний уряд, який має довіру народу".

Кремль продовжує тримати переговори в заручниках і сподівається домогтися додаткових поступок від Заходу після прогресу, досягнутого в поточних переговорах про припинення вогню,

– зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

У такий спосіб диктатор хоче виграти час для нових успіхів на полі бою, аби створити сприятливі умови для досягнення повної капітуляції України.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відкинув пропозицію Путіна і заявив, що Україна має легітимний уряд, який необхідно поважати.

Натомість речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що владу України визначають її Конституція та народ.