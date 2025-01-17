Кремль чекає цього з останніх сил: чого зараз найбільше прагне Путін

Зараз у Кремлі є велика проблема. Путін дуже зацікавлений у перемир'ї і чекає дзвінка від Дональда Трампа. Він хоче воювати, але його спроможності доволі обмежені.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що Владімір Путін підписав указ про залучення до військових зборів тих, хто перебуває в резерві. Насправді в Росії такі збори проводяться щорічно, проте цьогоріч – перше на початку року.

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"Ці збори організовуються для того, щоб поповнювати особовий склад російських збройних сил. Під час цих зборів дуже активно змушують тих, хто бере участь, підписувати контракти", – сказав Валерій Клочок.

Пастка для своїх

Він додав, що це дає змогу владі залучати нових військових до збройних сил Росії без виплати попередньої грошової винагороди. Нині вона сягає значних сум – від 20 до 50 тисяч доларів. Ці кошти виплачують губернатори чи місцеві органи влади.

Це свідчить про те, що в бюджеті Росії є серйозні проблеми. Це очевидно з великої кількості статистичних даних, які починають з'являтися. Очільник Всеросійського центру дослідження громадської думки – структура, яка повністю підконтрольна Кремлю, визнає наявність проблем із робочою силою – у країні не вистачає працівників,

– пригадав Клочок.

Він прогнозує, що ситуація в російській економіці значно погіршиться, якщо Росія забере з неї ще додаткові тисячі осіб.

"Я думаю, що саме на таку кількість вони розраховують. Враховуючи, що їхні втрати щомісяця вже перевищують 40 тисяч, то, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій хоча б протягом пів року, їм потрібно мобілізувати понад 200 тисяч осіб" – сказав Клочок.

Він пояснив, що часткова мобілізація, яка була проведена у 2022 році, була загальнонаціональною. Вона спричинила дуже серйозні акції протесту по всій Росії, і тоді вдалося мобілізувати близько 300 тисяч осіб. Це свідчить про наявність проблем із мобілізаційним потенціалом.

Економіка чекає Трампа

Сьогодні економіка Росії справді очікує на Трампа. Вона сподівається, що Трамп вмовить Путіна будь-якими способами зупинити активну фазу бойових дій, щоб можна було почати переговори із Заходом про скасування санкцій,

– пояснив Клочок.

Через нафтові санкції бюджет Росії може втратити близько 30 мільярдів доларів, за іншими підрахунками – навіть більше, до 40 мільярдів доларів доходів. Враховуючи, що російський бюджет не дуже великий, втрата 10% доходів – це значна сума, яку доведеться покривати за рахунок інших джерел.

"Зараз Путін намагається продемонструвати, що він усе контролює. Проте я сумніваюся, що збори відбудуться у тому масштабі, про який вони заявляють. Точну кількість людей, залучених до військових зборів, ми не знаємо. Але це лише демонстрація напередодні можливого телефонного дзвінка від Трампа: мовляв, у нас усе під контролем, ми готові діяти, і так далі", – заявив Валерій Клочок.

Путін демонструватиме "міць"

Клочок переконаний, що Путін буде демонструвати свої можливості, адже він уже має досвід спілкування з Трампом. Він показуватиме, що Росія готова до війни, і переконуватиме, що саме Україну потрібно змусити до поступок, а не Росію.

Путін може говорити, що у нього є підтримка від Ірану, Північної Кореї та Китаю. У певному сенсі це не блеф, а демонстрація того, що Росія має певні можливості. Але економічний фактор стане визначальним, адже невідомо, якою буде політика Трампа щодо санкцій,

– сказав Клочок.

Він додав, що якщо санкційний тиск на Росію посилиться після вступу Трампа на посаду, і він почне переговори з Путіним про припинення війни, це може призвести до ще більшого економічного занепаду. Путін, висуваючи додаткові умови, ризикує зіткнутися з новими митами, санкціями та обмеженнями, що ще більше підірвуть економіку.

"Як почуватиметься економіка Росії через пів року? Саме цього бояться в Кремлі. Тому зараз вони з останніх сил намагаються демонструвати міць. Однак насправді це лише слабкість, яку бачить увесь світ", – підсумував Валерій Клочок.