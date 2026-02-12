У Кремлі цинічно заявили, що зустріч між Путіним та Зеленським може відбутися "лише в Москві"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявив, що позиція Путіна щодо зустрічі із Зеленським залишається незмінною. За його словами, вона може відбутися тільки у Москві.

Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів пройде найближчим часом. Про це речник Кремля заявив під час брифінгу.

Дивіться також "Можливий прорив": Пєсков зробив неочікувану заяву про мирні переговори

Чому Росія хоче зустрічі саме в Москві?

Дмитро Пєсков 12 лютого повідомив, що позиція Путіна про те, що зустріч із Зеленським може відбутися тільки в Москві, залишається в силі. Росія розраховує, що наступний раунд переговорів відбудеться вже найближчим часом.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що переговорів у Москві або Білорусі не буде, оскільки Росія є агресором. Він сказав, що Україна готова підтримувати ідеї США і зустрічатися на будь-яких інших територіях.

Також міністр оборони Бельгії Тео Франкен 12 лютого зазначив, що Росія просто знущається з переговорного процесу щодо закінчення війни. Він додав, що його країна продовжує підтримувати Україну. Про це він заявив під час відповіді на запитання кореспондента Укрінформ.

Що ще відомо про заяви Пєскова?