У Кремлі назвали дату переговорів в Абу-Дабі та прокоментували можливу участь Європи

У Кремлі озвучили дату нового раунду мирних переговорів. Європа у них участі не братиме.

Так, коментуючи можливу участь ЄС у переговорах, речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що зустріч відбудеться у тристоронньому форматі "Росія – США – Україна".

Коли пройдуть нові мирні переговори?

Обговорювати архітектуру безпеки Європи без інших учасників неможливо, але початок обговорення буде у форматі Росія – США – Україна,

– пояснив Пєсков.

Пєсков уточнив, що переговори пройдуть в Абу-Дабі у першій половині листопада.

За словами чиновника, вони будуть присвячені питанням безпеки для Росії та України після виходу на мирне врегулювання.

Нагадаємо, що у Європі вже почали відбирати кандидатів на роль переговорників з Росією. Наразі союзники вирішили, що континент має представляти не одна людина, а група. Серед кандидатур називають прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, президента Чехії Петра Павела, прем'єрку Данії Метте Фредеріксен і прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стьоре.

Зауважимо, що Росія використовує переговори зі США, щоб домогтися послаблення санкцій і отримати кошти на війну. Зокрема, Москва прагне захистити нафтову галузь від наслідків українських ударів по НПЗ. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни .

За їхньою оцінкою, Кремль не демонструє реальної готовності завершити війну, а натомість намагається переконати США, що Україна нібито не здатна перемогти й має піти на поступки.