Європа обговорюють, хто має представляти континент на переговорах з Росією. У Кремлі заявили, що підтримають кандидатуру за умови її "щирого прагнення" до миру.

У коментарі пропагандистам речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Європа вже давно хоче обрати переговірника для діалогу з Росією, але досі цього не зробила.

Що сказав Пєсков про пошуки переговорника від Європи?

ЄС давно хоче висунути переговорника, але чи то не може, чи то не наважується, це не конструктивно,

– зауважив російський чиновник.

Пєсков закинув ЄС, що той поки лише говорить про переговірників, але не переходить до дій.

За словами речник Путіна, Росія вітала б призначення переговорника від Європи, особливо якщо той прагнутиме досягнення миру.

Якщо буде переговорник – це добре. Якщо це буде переговорник, який щиро прагнутиме сприяти мирному врегулюванню – це буде ще краще,

– сказав Пєсков.

Кого у Європі хочуть відправити на можливі переговори з Росією?

У Європі розглядають 5 лідерів на роль перемовників із Росією щодо припинення війни в Україні. Серед потенційних кандидатів – прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Раніше спроби обрати одного представника від усієї Європи не мали успіху. Тому дипломати пропонують залучити до переговорів кількох лідерів, щоб уникнути суперечок між країнами.

Серед можливих кандидатів особливо виділяють Александра Стубба, який підтримує тісні контакти з президентом США Дональдом Трампом.