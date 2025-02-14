Путін створює команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США. Однак у ЦПД висловлюють сумнів з цього аналізу західних ЗМІ.

Росія намагатиметься переграти Україну на переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Кого Росія відправить на переговори

Серед ключових учасників – головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков, керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін та фінансист Кирило Дмитрієв, який має зв’язки у США та Кремлі.

За інформацією джерел, Дмитрієв може відіграти роль неофіційного посередника в контактах з американською стороною. Його західна освіта та досвід роботи в McKinsey & Co. і Goldman Sachs Group Inc. роблять його особливо цінним для Кремля у взаємодії з адміністрацією Трампа.

77-річний Ушаков, який раніше обіймав посаду посла Росії у США, має глибокі знання про механізми дипломатичних відносин з Вашингтоном. Наришкін, у свою чергу, є давнім соратником Путіна, працюючи з ним понад 40 років.

І Ушаков, і Наришкін брали участь у переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в 2022 році.

Дмитрієв брав участь у переговорах про звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця.

Також є ймовірність залучення інших переговорників із групи 2022 року, включаючи помічника президента Росії Володимира Мединського.

За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, такі люди на чолі делегації Росії є перевагою для України.

У них є Наришкін, голова СЗР. 70-річний дід, друг путіна. Він зараз озвучений в команді путіна на переговори. Це людина, яка провалила кабельні диверсії. Йому довірили робити кабельні диверсії проти країн НАТО в Балтійському морі. Буквально після першої диверсії стало зрозуміло, що це робить росія, вони спалилися,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою участь у переговорах щодо припинення війни Росії проти України, наголошуючи на потребі справедливого та тривалого миру.