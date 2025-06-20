Нові погрози: Росія заявила, що має "стратегічну перевагу" і не поступиться нею заради перемир'я

Кремль вважає, що нібито має "стратегічну перевагу". І він не збирається поступатися нею заради 30-денного перемир'я.

Про це заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає 24 Канал.

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Росія придумала "проблему", аби не припиняти вогонь

Останніми тижнями Росія особливо посилила атаки на Україну та продовжує ігнорувати усі заклики до 30-денного припинення вогню.

Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося й продовжуватимемо просуватися,

– цинічно заявив посіпака Путіна.

Він також додав, що Росія для укладення перемир'я вимагала, аби США, Велика Британія, Франція припинили постачання зброї в Україну, але вони цього не зробили.

На думку Пєскова, "у цьому й полягає проблема".

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Нагадаємо, що нещодавно у Росії заявили, що готові продовжити мирні переговори з Україною після 22 червня.

В ЦПД відреагували на заяву Кремля

Глава ЦПД заявив, що Пєсков вкотре показав світу, що припинення вогню Росії не треба, бо вона хоче далі просуватися на фронті.

А тому у відносинах із росіянами допоможе лише сила.

Якщо росіян зупинити, якщо росіян боляче бити, якщо позбавляти їх економічних можливостей, бо все економічне у них зараз вливається у ВПК – тоді відкривається реальний коридор для раціонального діалогу. Поки Захід не робить необхідних зусиль, Росія воюватиме,

– зауважив Коваленко.

На його думку, тут не працює раціональний підхід, в який вірили у США.

"В них (росіян – 24 Канал) є розуміння екзистенційних болей щодо розвалу СРСР і втрати великого впливу на Європу й у світі. І ці божевільні болі вони переносять на поле бою в божевільний спосіб, при цьому паралельно принижуючись перед Китаєм, і навіть КНДР, від яких залежить їх можливість воювати. І перед США, санкцій яких вони найбільше бояться", – додав глава ЦПД.

Росія видає битви за Покровськ чи набіги на Сумщині за "геополітичні зрушення", але глобально – це абсурд.

"Втім, росіяни не вважають це абсурдним. Повне нерозуміння Росії на Заході, на жаль, зберігається. Мені б дуже не хотілося, щоб Захід збагнув щодо важливості силових методів тільки після удару в Балтії", – підсумував глава ЦПД.