Росія вигадала нову вимогу до України для закінчення війни: про що йдеться

Росія продовжує агресію проти України і навіть не думає припиняти вогонь. При цьому вона придумує усе нові й нові вимоги для закінчення війни.

Чергову нісенітницю видав посол Міністерства закордонних справ Росії з особливих доручень Родіон Мірошник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що вимагає Росія для закінчення війни

Мірошник заявив, що для припинення війни Україна повинна зупинити навчання військовослужбовців ЗСУ за кордоном.

Той додав, що участь або співучасть інших країн у війні – "ключовий момент", який "має бути зупинений у будь-якому вигляді".

Росіянин уточнив, що йдеться також про поставки західного озброєння. На його думку, припинення цих програм нібито буде демонстрацією прагнення України врегулювати війну.

До слова, Мірошник – колаборант. Раніше він був речником ексглави Луганської ОДА Олександра Єфремова та лідера Партії регіонів Віктора Януковича.

А сам Єфремов – нині очільник російської переговорної групи.