Росія поки що не погодилася на зустріч у Маямі, – Зеленський

Росія поки що не підтвердила участі у зустрічі у Маямі. За словами Зеленського, США пропонують зустрітися там наступного тижня.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Чи візьме Росія участь у зустрічі у Маямі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ще не підтвердила своєї участі у зустрічі у Маямі наступного тижня. Таку ідею висунули США.

Американська сторона запропонувала на наступному тижні зустріч в Америці (Маямі). Ми одразу підтвердили, чекали від росіян. Поки що, я так розумію, Росія вагається,

– зазначив президент.

Він додав, що Україні загалом усе одно, де зустрічатися, якщо Росія забажає зустрічі на Близькому Сході – в Абу-Дабі.

Зеленський розповів, коли може відбутися наступна тристороння зустріч та що буде темою