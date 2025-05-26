Росія ще не передала Україні "меморандум про мир": обіцяла після завершення обміну

Днями Росія заявила про намір передати Україні проєкт документа про "врегулювання кризи". Проте попри обіцянки цього все ще не сталося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що у Путіна кажуть про "меморандум щодо врегулювання"

Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков у понеділок, 26 травня, заявив, що Росія поки не передала Україні проєкт меморандуму щодо врегулювання. За його словами, робота щодо нього триває, документ вимагає підготовки.

Водночас Пєсков додав, що розуміння щодо продовження переговорів між Росією та Україною та щодо їх місця поки що немає. Проте пропагандист визнає, що потрібно підготуватися до другого раунду.

Зазначимо, що у п'ятницю міністр закордонних справ Сергєй Лавров запевнив, що Росія буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання "кризи", як тільки завершиться обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Останній, третій етап обміну, завершився у неділю.

Лавров зазначав, що Росія продовжить роботу над документами з умовами та вимогами, необхідними для укладання домовленостей з Україною, попри "провокації".