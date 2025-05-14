Туман пропаганди: Росія проводить операцію інформаційного прикриття перед переговорами
- Росія проводить операцію інформаційного прикриття перед переговорами в Стамбулі, намагаючись вплинути на інформаційне поле в Україні, ЄС, США.
- Центр стратегічних комунікацій зазначає, що Росія використовує суперечливі заяви для створення невизначеності.
Напередодні перемовин у Стамбулі Росія намагається вплинути на інформаційне поле. Що цікаво, Кремль прагне впливати на декілька країн одразу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Яка стратегія російської пропаганди перед перемовинами у Стамбулі
Росія розгорнула цілу операцію інформаційного прикриття. Важливо, що склад російської делегації досі не відомий. Але перед переговорами в Туреччині ворог намагається вплинути на інформаційне поле в Україні, ЄС, США та інших державах.
Це робиться за допомогою заяв речників кремлівської адміністрації, коментарів псевдоекспертів, псевдоаналітики та інших інструментів. Окупанти спеціально наповнюють інформаційний простір багатьма суперечливими твердженнями.
Що поширює Росія в ЗМІ перед переговорами:
- Зеленський нібито шукає привід уникнути прямих переговорів з Путіним;
- Україна нібито провокує Росію на жорсткі дії, щоб звинуватити у зриві переговорів;
- Зеленський буцімто не є легітимним представником України та/або не контролює ситуацію в державі, тож Путіну немає сенсу вести з ним переговори;
- Україна начебто висуває Росії заздалегідь завищені умови та ультиматуми (йдеться про 30-денне безумовне припинення вогню), зриваючи переговори;
- Зеленський начебто відмовився від запропонованих Путіним переговорів у Стамбулі.
Росіяни прагнуть не лише розширити поле для власного маневру, а й посилити традиційні меседжі про "неконструктивну" позицію України на противагу "конструктивній" позиції РФ. Кремль демонструє удавану "готовність до мирного врегулювання", звинувачуючи у відсутності прогресу Україну та західних партнерів,
– пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
А в Центрі протидії дезінформації говорять: Путін зумисне створює невизначеність, як учили в радянських спецслужбах.