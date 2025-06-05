Росія викинула США з переговорів, але незадоволена й посередництвом Туреччини, – Зеленський
- Росія усунула США з переговорного процесу в Стамбулі, хоча турецьке посередництво їм також не до вподоби.
- Перший раунд переговорів у Туреччині був ініційований США, але Росія викинула американців з процесу.
- Кремль незадоволений турецьким посередництвом, яке дозволяє висловитися як Україні, так і Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося усунути Сполучені Штати з переговорного процесу в Стамбулі. Хоча і турецьке посередництво вони не схвалюють.
Про це він сказав 4 червня під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Росія хоче вести переговори на своїх умовах
За словами глави держави, перший раунд переговорів у Туреччині був ініційований саме США. Росіяни ж викинули їх з переговорів.
Ми хотіли конкретику і ми домовилися, що американці будуть знаходити узагальнений підхід. І всі були здивовані, тому що рускіє викинули американців (з переговорного процесу в Стамбулі – 24 Канал). Вони одразу пішли в наступ до відповідних ультиматумів. Тобто це підготовлена історія,
– розповів Зеленський.
Водночас, він зазначив, що Кремль незадоволений і посередництвом Туреччини.
Він також наголосив, що під час зустрічей у Стамбулі турецька сторона почергово давала висловитися як Україні, так і Росії.