Росія викинула США з переговорів, але незадоволена й посередництвом Туреччини, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося усунути Сполучені Штати з переговорного процесу в Стамбулі. Хоча і турецьке посередництво вони не схвалюють.

Про це він сказав 4 червня під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Росія хоче вести переговори на своїх умовах

За словами глави держави, перший раунд переговорів у Туреччині був ініційований саме США. Росіяни ж викинули їх з переговорів.

Ми хотіли конкретику і ми домовилися, що американці будуть знаходити узагальнений підхід. І всі були здивовані, тому що рускіє викинули американців (з переговорного процесу в Стамбулі – 24 Канал). Вони одразу пішли в наступ до відповідних ультиматумів. Тобто це підготовлена історія,

– розповів Зеленський.

Водночас, він зазначив, що Кремль незадоволений і посередництвом Туреччини.

Він також наголосив, що під час зустрічей у Стамбулі турецька сторона почергово давала висловитися як Україні, так і Росії.