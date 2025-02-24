У Росії натякнули США, що знову почнуть воювати у разі короткострокового перемир’я з Україною

Росія виступила проти короткострокового перемир’я у війні проти України та наполягає на довгостроковій угоді, яка враховуватиме її вимоги. У Кремлі заявили, що швидке припинення вогню без "глибокого врегулювання" лише призведе до нового витка бойових дій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергєя Рябкова в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ. За його словами, Москва прагне домовленості щодо України, яка "витримала б випробування часом".

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Кремль відмовляється від швидкого припинення війни

Рябков переконаний, що припинення вогню без довгострокового врегулювання – це нібито "шлях до швидкого відновлення бойових дій". Він також наголосив, що Москва не хоче повторення конфлікту "з ще більш серйозними наслідками", зокрема для відносин США та Росії.

За його словами, Кремль вважає, що будь-яка угода має включати "подолання першопричин того, що відбувається в Україні та навколо неї".

Минулого тижня в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками США та Росії, після яких Москва заявила про намір працювати над "відновленням двосторонніх зв’язків" і підготовкою до подальших перемовин щодо України.

Однак, за словами Рябкова, ці переговори не внесли більшої ясності у мирний план президента США Дональда Трампа.

Раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що американська сторона "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо війни в Україні. Втім, конкретних деталей цього плану досі немає.