Путін зараз "на роздоріжжі": за якої умови диктатор може піти на переговори

У кремлівського диктатора Владіміра Путіна зараз немає підстав для мирних переговорів. На жаль, окупанти мають певні просування на фронті. Російські командири доповідають йому про певні успіхи.

Проте Путін перебуває "на роздоріжжі". Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що, з одного боку, зараз припинення війни проти України викличе незадоволення у росіян.

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"Путін перебуває на роздоріжжі. З одного боку, якщо є просування, сказати "стоп" своїм командирам, генштабу, що "перестаємо рухатися", про мирні перемовини, то він дуже ризикує спровокувати велику хвилю обурення з боку "патріотів", які будуть звинувачувати Путіна у тому, що він програв, здав інтереси Росії", – сказав він.

З іншого боку, останні 2,5 місяці російська економіка перебуває у вкрай поганому стані, як ніколи раніше. Якщо зараз не зупинити війну проти України, то є великі ризики для економіки Росії.

Коли Путін захоче перемовин

Іван Ступак вважає, що Путін намагатиметься продовжувати вести бойові дії стільки, скільки це можливо. Час від часу так званий очільник Кремля може звертатися до своїх економістів, запитувати, чи чутно вже "хрускіт" економіки, яка може призвести до великого провалу.

Якщо йому будуть умовно доповідати, що тепер треба зупинятися, далі процеси можуть бути незворотними, то тоді, ймовірно, він запропонує під тим чи іншим соусом, що "ми свого досягнули, почнемо з вами вести перемовини",

– припустив ексспівробітник СБУ.

З іншого боку, Росія продовжує ставити свої ультиматуми. Зокрема, Кремль вимагає відмову України від членства у НАТО, скорочення української армії, українського виробництва і так далі.