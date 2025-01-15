Україна не відмовиться від членства у НАТО і не піде на замінники цьому, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вступ до НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України. Він підкреслив, що прагнення України вступити до НАТО є непорушним.

Бажання вступити до НАТО закріплено в українській Конституції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Яка позиція України щодо вступу до НАТО

За словами Сибіги, Київ твердо дотримується свого курсу на членство в НАТО, який закріплений у Конституції. Крім того, більшість українців підтримує цей шлях. Він прокоментував те, що Україна може отримати альтернативні пропозиції на переговорах.

Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки,

– зазначив він.

Сибіга підкреслив, що історичні уроки, як-от провал Будапештського меморандуму, доводять неефективність альтернативних гарантій безпеки. Він нагадав, що "сірі зони" лише сприяють ескалації конфліктів. Тому членство в НАТО – це непохитний пріоритет для України.

Міністр також розповів про розмову з іноземним дипломатичним представником, який брав участь у саміті НАТО в Бухаресті 2008 року. Тоді, за словами Сибіги, Володимир Путін погрожував європейським лідерам окупацією України у разі надання їй і Грузії Плану дій щодо членства.

"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз – маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це – членство України в НАТО", – наголосив Сибіга.

За його словами, двосторонні безпекові угоди з міжнародними партнерами відіграють важливу роль у підготовці України до вступу в НАТО, але вони не можуть замінити повноправного членства в Альянсі.

Нагадаємо, Сибіга зазначив, що Україна не буде вести прямих перемовин з Путіним, адже так закріплено рішенням РНБО і ніяких змін у ньому не було.