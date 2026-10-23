Не один лідер, а група: ЗМІ дізналися, хто представить Європу на переговорах з Росією

У Європі розпочали відбір потенційних перемовників для майбутніх дипломатичних переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні. Наразі розглядають п'ятьох кандидатів із числа лідерів європейських країн.

Як повідомляє видання The Telegraph, до потенційних кандидатів вже звернулися з відповідною пропозицією.

Хто від Європи буде вести переговори з Росією?

Для участі у майбутніх перемовинах з Росією розглядаються прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами джерела, Європа усвідомила, що має дійти згоди як щодо необхідності таких переговорів, так і щодо умов та підходу до них.

Груповий формат замість одного лідера

Останніми тижнями Європу дедалі частіше закликають створити власну команду для переговорів із Росією. Це відбувається на тлі посилення тиску Вашингтона на Україну, щоб змусити її піти на поступки.

Попередні спроби обрати одного представника від усієї Європи провалилися.

Дипломати вважають, що краще призначити кількох керівників. Це допоможе уникнути суперечок між країнами та блокування окремих кандидатур.

Сильним кандидатом у переговорники вважають президента Фінляндії Александра Стубба. Він підтримує міцні зв'язки з Трампом, а його країна має близько 1300 кілометрів спільного кордону з Росією та значний досвід протистояння російській загрозі.

Сприятливою кандидатурою називають і президента Чехії Петра Павела. Передусім – завдяки його минулому як командувача НАТО з досвідом військових переговорів із росіянами.