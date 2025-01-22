"Він руйнує Росію": Трамп закликав Путіна укласти угоду для закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп звернувся до глави Кремля Владіміра Путіна із закликом укласти угоду для завершення війни в Україні. Він наголосив, що затягування конфлікту завдає Росії серйозних економічних і людських втрат, що руйнує країну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Трамп вважає, що через відтягування підписання угоди Путін завдає значної шкоди Росії.

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Чому Путін має укласти угоду

Під час розмови з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що Путін має укласти угоду для припинення війни в Україні.

Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду,

– заявив Трамп.

Президент США зазначив, що продовження війни в Україні завдає значної шкоди Росії. Зокрема він вказав на інфляцію, яка наближається до 10%.

"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію", – зазначив американський лідер.

Коли Трамп може зустрітися із Путіним

Трамп повідомив про намір зустрітися із Путіним для обговорення шляхів завершення війни в Україні. Він зауважив, що деталі зустрічі наразі узгоджуються.

Це може бути дуже скоро. Війна між Україною та Росією ніколи не повинна була розпочатися,

– заявив Трамп.

Також президент США зазначив, що у Путіна не дуже добре йдуть справи, тому, на думку Трампа, глава Кремля хоче завершення війни.

"У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він мучиться... він не дуже добре виглядає... Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", – сказав президент США.

Також Трамп розповів, що президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду за умови, що це призведе до стійкого миру. Водночас він не впевнений щодо того, чи хоче цього Путін.

Чи може Трамп змусити Путіна до переговорів

Трамп заявив, що, ймовірно, запровадить нові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на переговори щодо війни в Україні, повідомляє CNN.

Під час виступу Трамп додав, що найближчим часом має намір поговорити з Путіним і готовий зустрітися з ним у будь-який момент, коли той буде готовий.

"Президент Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє", – наголосив Трамп, натякаючи на необхідність участі Путіна у мирному врегулюванні.

Також Трамп підтвердив, що під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном вони обговорювали питання війни в Україні.