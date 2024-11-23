Найбільше з початку вторгнення: за перемовини з Україною виступає 79% росіян, – опитування

Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це число складає 79%.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян.

Цікаво Путін готовий до мирних переговорів, але без територіальних поступок, – Reuters

Які результати опитування росіян щодо переговорів

Згідно з результатами опитування, 53% респондентів виступають за початок мирних переговорів з Україною, а 36% – за продовження так званої "спеціальної військової операції", якою Росія називає повномасштабну війну проти України.

Частка прихильників продовження військової операції досягла найменшого, а частка прихильників переговорів – найбільшого рівня за весь період спостережень,

– наголошується в дослідженні.

Також одразу 79% респондентів заявили, що підтримали б рішення Владіміра Путіна негайно припинити війну та підписати мирну угоду з Україною. Це абсолютний максимум із початку повномасштабної війни. Відповідно, частка противників такого рішення досягла мінімального рівня за весь час спостережень – 13%.

За даними дослідницької групи, це рішення частіше, ніж у середньому за вибіркою, підтримують жінки та люди віком від 18 до 44 років, не підтримують – чоловіки та опитані від 45 років. Мирне рішення Путіна підтримують практично всі прихильники переходу до переговорів і ті, хто скасував би війну проти України у минулому, а також переважну більшість тих, хто не схвалює поточний курс Росії та відчуває особисту небезпеку у зв'язку з військовими діями.

60% опитаних заявили, що підтримали б угоду щодо припинення вогню з Україною без попередніх умов. 30% виступають проти такого кроку, 9% важко відповісти, решта відмовилася від відповіді.

До слова, раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що президент Росії нібито не зацікавлений у заморожуванні війни в Україні. За словами кремлівського прихвосня, Путін "готовий до контактів і до переговорів" з Україною.