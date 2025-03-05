Множать на нуль ідею про припинення вогню, – ЦПД про російські "сигнали до миру"

Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив, що отримує "сильні сигнали до миру" від Росії. Однак окупанти продовжують щодня атакувати Україну ракетами та дронами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До теми "Україна готова до миру": Трамп розповів про лист від Зеленського

У ЦПД відповіли, чи дійсно Росія готова до миру

Під час виступу у Конгресі американський президент Дональд Трамп вкотре наголосив, що варто зупинити війну в Україні. Він наголосив, що отримав листа від президента Володимира Зеленського із повідомленням, що Україна готова сісти за стіл перемовин. Трамп також стверджує, що і від Росії отримав "сильні сигнали про готовність до миру".

Однак у ЦПД наголосили, що Росія продовжує атакувати Україну різним озброєнням. За словами Коваленка, поки окупанти обстрілюють нашу країну, то їхні слова про мир не мають жодного сенсу.

Слова про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин" матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні,

– наголосив Коваленко.

Він також додав, що зараз російський диктатор Владімір Путін "множить на нуль" ідею президента США про припинення вогню.