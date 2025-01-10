Російська еліта і Путін не зацікавлені в мирних переговорах у найближчому майбутньому, – ISW

Кремлівський диктатор та й російська безпекова еліта не зацікавлена ​​в мирному розв’язанні війни шляхом переговорів у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися – і зустріч готується

Путін та еліта в Росії не зацікавлені в мирних переговорах в найближчий час

В ISW проаналізували дані російського опозиційного ЗМІ "Медуза". Так, цей звіт свідчить про те, що російська безпекова еліта, як і сам Путін, не зацікавлена ​​в мирному розв’язанні війни шляхом переговорів у найближчому майбутньому.

Вказується, що кілька джерел розповіли опозиційному медіа, що російські еліти стурбовані здатністю Путіна реалізувати свої територіальні вимоги, – формального визнання контролю над усією Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, враховуючи ті частини, які збройні сили Росії нині не окупували – у можливих майбутніх переговорах, і вони зосереджені на створенні "образу перемоги" в післявоєнній Росії.

В Інституті вивчення війни пишуть, що така зосередженість на перемозі Росії в поєднанні з бажанням еліт посилити війну ще більше вказує на те, що російські еліти підтримують бажання Путіна вести переговори лише на умовах, продиктованих Росією, і досягти значної перемоги, щоб виправдати війну перед своїм суспільством.

Путін та інші високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово зазначали, що Росія не бажає брати участь у добросовісних переговорах або брати участь у змістовних мирних переговорах, за винятком умов, які рівнозначні повній капітуляції України, і російська еліта, швидше за все, продовжить підтримувати вимоги Путіна щодо участі у значимих переговорах,

– пишуть в ISW.

До слова, в звіті Інституту вивчення війни вказувалося, що російські високопоставлені силовики та військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість ведення переговорів.