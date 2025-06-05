Командувач Нацгвардії пояснив, що буде з військовими після підписання мирної угоди

Генерал та командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що буде з військовими після припинення війни. Перш за все не варто очікувати різкої зупинки бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Що буде з військом після підписання мирної угоди

Командувач Нацгвардії України зазначив, що війна не може зупинитися в одну мить. Навіть за умови підписання мирної угоди, для стабілізації фронту потрібно кілька місяців, можливі хаотичні сутички між сторонами. Він оцінює цей термін у пів року.

Буде "відторможування", будуть десь 2–3 місяці якісь постріли, хаотичні рухи. Не до всіх команди одразу дійдуть – як до наших, так і до них,

– вважає генерал.

Водночас Півненко вважає, що армія України повинна зберігатися на рівні близько 600 000 осіб. Формування такого війська також займе час, адже відбудеться демобілізація. Втім, більшість військових, на його думку, повернеться до війська за власним бажанням протягом певного часу. Армія у 600 000, за його словами, сформується без проблем.

Нагадаємо, Олександр Півненко також пояснив, чому в Україні немає демобілізації. Він заявив, що бригади недоукомплектовані, і лише 30-35% потреби закривається рекрутингом.