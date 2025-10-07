Захід використовує різні способи, щоб натиснути на Росію та змусити сісти за стіл переговорів. США можуть запровадити проти неї високі тарифи, Європа – ще посилити санкції. Однак є й інший важіль впливу, який спрацював на початку війни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, наголосивши, що він не вірить в те, що санкції можуть зупинити війну. Проте Белл вважає, що рано чи пізно економічні обмеження вплинуть на неї.

Хто всередині Росії може вплинути на Путіна?

Белл вважає, що Володимир Путін знає, що правління російських диктаторів довго не триває і може закінчитися дуже раптово.

Багато людей, які мають вплив в Росії, зокрема олігархи, не можуть поїхати на відпочинок, наприклад, в Париж, у відпустку – в Лондон, їхні яхти конфісковані, їхні діти не можуть ходити до приватних шкіл. Це мало закінчитися за три дні, але минуло вже 3,5 роки, і кінця цьому не видно,

– наголосив Белл.

Водночас стан російської економіки погіршується, а тиск на Путіна зростає. Чим більше Захід посилюватиме цей тиск, тим, на думку віцемаршала у відставці, буде більшою імовірність того, що очільник Кремля, вирішить вести переговори.

Одне з того, що могло б прискорити переговори, це те, що відбулось на початку війни. Тоді Україна змогла швидко повернути значну частину Харківської області. Це шокувало Росію,

– підкреслив Шон Белл.

Потім був запланований весняний наступ, який, за словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці, не дав результатів.

Однак, якби Україна змогла перехопити ініціативу та відтіснити Росію, то як зауважив він, всі б побачили, що очільник Кремля прагне домовлятися. Тому що він не хотів би проходити через невдоволення росіян з ризиком втратити територію. Це може бути способом посадити Володимира Путіна за стіл переговорів.

Які ще чинники можуть схилити Путіна до переговорів?