Росія виснажується, але Путін відкинув пропозицію Трампа щодо миру: про що це свідчить

Очільник Кремля відмовляється від пропозиції мирного плану, підготовкою якого займається адміністрація нового президента США Трампа. Вона стосується відтермінування вступу України в НАТО. Путін заявив, що Росія загалом проти цього вступу, неважливо через який період.

Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу пояснив, що Росія таким чином намагається підіймати ставки, хоче дорого продати свою згоду на те, щоб сісти за стіл переговорів.

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Який "пряник" очікує Путін від США

В Кремлі, зі слів політолога, розуміють, що з боку США буде і "батіг", і "пряник". США не застосують "батіг", поки Росія не дасть конкретної відповіді та не створить умови, аби перемовини зірвались.

Ми бачимо, як Лавров виступає і каже, що "за" переговори, але на ультимативних умовах. Росія чекає, щоб їй запропонували певний "пряник" і щоб він був "пожирніше". На жаль, в команді Трампа так само міркують в розрізі "батогів" та "пряників",

– зауважив Саакян.

На думку політолога, цілком ймовірно, що команда Трампа спробує запропонувати певні "пряники" російському диктатору. Зокрема, Кремль сьогодні хоче отримати зняття санкційного тиску, хоча б частково, аби мати доступ до активів та технологій.

Це необхідно Росії, аби зализати свої рани, поповнити можливості для ведення бойових дій і вийти на новий рівень цієї війни, бо Росія завершувати її не збирається,

– наголосив Саакян.

Меседж Україні від США

В команді Трампа останнім часом все більше розуміють, що Кремль не бажає зупиняти свою збройну агресію. Останні заяви Келлога, що новий лідер США не хоче повторювати помилок Мінської угоди, був меседжем Україні та європейським партнерам.

Це повідомлення, зі слів політолога, мало показати, що в оточені нового президента США адекватні люди й чудово розуміють загрози й ризики, а також те, що переговорний процес не є сам по собі добром. Навпаки, він може стати пасткою, а переговори та перемир'я призвести до ще кривавішої війни. США, на думку Саакяна, точно не хочуть цього.

"А саме це є інтересом Росії з погляду на ці переговори. Саме такий варіант, щоб Україну можна було за допомогою переговорів дестабілізовувати й загальмовувати у потенційному повоєнному відновленні, при цьому мати більші можливості для свого переозброєння", – зазначив Саакян.

Росія нині виснажується. Такою сильною, як влітку 2024 року, вона, за переконанням політолога, більше не буде. Всі криві її спроможностей вести війну на виснаження показують траєкторію вниз, при чому пришвидшуючись.