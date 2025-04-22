Відмовили Зеленському та "послали" Трампа: ISW пояснив останні заяви Путіна та Кремля

20 квітня президент Зеленський запропонував Росії встановити мораторій на 30 днів на удари дронами та ракетами по цивільній інфраструктрі. У Кремлі заявили про готовність до двосторонніх переговорів з українською стороною щодо цього питання.

21 квітня Путін фактично відхилив пропозицію Володимира Зеленського, заявивши журналістам, що Росії потрібно "розібратися" з такою ініціативою, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Путін вкотре довів, що не хоче кінця війни

Путін намагався пом'якшити свою відмову, зауваживши, що Росія повинна "обдумати" удари по цивільних об'єктах, де можуть перебувати військові, та "ухвалити відповідні рішення". При цьому він не запропонував створити незалежні механізми моніторингу для визначення правомірності таких ударів.

Очільник Кремля також намагався виправдати останні ракетні атаки Росії на Україну. Зокрема, він визнав удари по цивільній інфраструктурі в місті Суми у Вербну неділю. Диктатор заявив, що присутність українських військових у місті робила його "законною військовою ціллю".

Політик також повторив свою відмову від повного перемир'я, запропонованого Зеленським і США. Він зазначив, що Україна буцімто хоче "перехопити ініціативу й говорити про розширення" перемир'я, та додав, що Росії потрібно "ретельно все оцінити".

У Москві кинули тінь на заяву Трампа, який заявив, що, ймовірно, вже цього тижня вдасться досягнути мирної угоди між Росією та Україною. Речник Путіна Дмітрій Пєсков у відповідь сказав, що Кремль не готовий обговорювати терміни завершення війни.

Продовження відмови Путіна від спільної пропозиції США й України щодо загального перемир'я та небажання Кремля визначити будь-які строки завершення війни свідчать про брак інтересу Путіна до припинення війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі,

– підсумували в ISW.

Позиція диктатора суперечить заявленому підходу Трампа – спершу встановити перемир'я, а потім домовлятися про широку мирну угоду.