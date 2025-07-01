Захід має виконати зобов'язання: що робити Україні перед третім раундом переговорів

У Росії заявили про нібито готовність до третього раунду переговорів. Однак Україні потрібно пояснити партнерам на Заході, що росіяни не виконують умов 30-денного перемир’я та не хочуть вести перемовини.

Союзники України мають ввести нові санкції проти Росії та надати необхідну зброю. Це 24 Каналу зауважив політолог Тарас Загородній.

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"Потрібно сказати: "Вони не хочуть вести переговори. Потрібні санкції та зброя". Наша влада так і декларує таку позицію. Які меморандуми? Росіяни це роблять, бо думають далі наступати", – сказав він.

Потрібно телефонувати партнерам

Тарас Загородній зазначив, що була домовленість щодо 30-денного перемир'я. Росія продовжує здійснювати терористичні атаки проти України. Тому Україна повинна пояснювати це партнерам на Заході.

Нас не повинно цікавити, що говорять росіяни. Ми повинні телефонувати у Вашингтон та Брюссель і запитувати у партнерів, про що ми домовлялися. Про 30-денне перемир'я,

– вважає він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито готовність Росії до нових переговорів з Україною. Російська сторона пропонує узгодити місце й час для третього раунду переговорів. Кремлівський диктатор розповів, що команди країн перебувають "в оперативному контакті" та зідзвонюються. На його думку, головною темою переговорів мають бути проєкти меморандумів Росії та України щодо врегулювання війни.