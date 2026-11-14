Зеленський сказав, коли Росія буде готова піти на більш реалістичні кроки у переговорах

Рішення Конгресу США щодо сильного пакета підтримки України здатне змусити Росію піти на реалістичні кроки у перемовинах. Володимир Зеленський наголосив, що допомога має поєднати потужний санкційний тиск та надання зброї.

Про це президент сказав під час спілкування з медіа 13 листопада.

Що сказав Зеленський

Зеленський нагадав про перемовини з Дональдом Трампом восени 2024 року, коли той ще був кандидатом у президенти США. Тоді українська сторона презентувала американському політику План перемоги з чітко розписаними кроками для схиляння Кремля до діалогу.

У Плані перемоги була зрозуміла річ: ви допомагаєте нам ось так, даєте нам ось це – і ви побачите, що Путін сяде за стіл перемовин і буде готовий до реальних кроків,

– підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, так само, як Путін повертається до ідеї безпекових гарантій або нової структури безпеки в Європі, Україна має зосередитися на розроблених напрямах власного зміцнення, що здатні суттєво змінити становище.

"Це також усім дасть можливість зрозуміти: якщо Україна може рухатись таким напрямком, а Конгрес США зможе подумати про підтримку такої ідеї, то до кінця року у сторін справді є можливість спробувати домовитися про хоч якусь деескалацію", – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що такий підхід створить вікно можливостей для всіх сторін, зокрема й для російської, незважаючи на її спроби робити основну ставку на нинішній зимовий період.

Бо якщо Україна посилиться, краще спробувати дипломатію, а не випробовувати це посилення. Такий мотив має бути сприйнятий Путіним,

– пояснив Зеленський.

До слова, американські перемовники вперше поцікавилися можливістю виходу України з території Донбасу в разі вступу держави до НАТО. Але будь-які фінальні пропозиції партнерів щодо цього передадуть на розгляд українському суспільству.