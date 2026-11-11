В ISW розкрили підступний план Кремля щодо майбутніх переговорів

Росія намагається використати тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі, щоб домогтися зміни всієї системи безпеки в Європі. Кремль фактично повернувся до ультиматумів, які висував НАТО та Вашингтону наприкінці 2021 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що саме Росія хоче обговорювати на переговорах?

Аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він стверджував, що спочатку необхідно домовитися про майбутню архітектуру безпеки Європи, а вже після цього переходити до врегулювання війни в Україні. Такий порядок денний Лавров назвав "абсолютно розумним".

Подібну позицію озвучило й неназване джерело в російській делегації на переговорах в Абу-Дабі. За його словами, припинення війни в Україні є лише одним із пунктів ширшої дискусії про європейську безпеку. Москва ж прагне зробити саме це питання головним.

Вимоги щодо обмеження присутності НАТО

В ISW пояснюють, що такі заяви пов'язані з вимогами, які Росія висувала НАТО у грудні 2021 року. Тоді Кремль вимагав припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Фактично ці вимоги дали б Росії право впливати на політику НАТО та обмежували б суверенне право держав самостійно обирати союзи й вирішувати питання власної безпеки.

Ці заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021-го до НАТО припинити розгортання нової зброї і військового персоналу в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997-го. Це по суті дає Росії право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до Північноатлантичного альянсу,

– йдеться у звіті ISW.

Такі наміри Москви суперечать позиції Вашингтона. Спецпосланець США Джаред Кушнер раніше заявляв, що кожна країна повинна зберегти власний суверенітет і право вирішувати питання безпеки й альянсів, а саме НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони континенту.

Справжні цілі та маніпуляції Кремля

Аналітики ISW звертають увагу на те, що тези Кремля про загрозу з боку Альянсу є елементом інформаційної війни. У період від 2008 до 2022 року ані НАТО, ані Україна не робили суттєвих кроків для вступу України до блоку, а сам Альянс не створював реальної небезпеки для Росії.

Тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі суверенітету Росії, має на меті виправдати зусилля Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими державами і не відображає справжньої стурбованості Росії своєю безпекою,

– наголосили в інституті.

Водночас Вашингтон прагне розширити формат діалогу та долучити до нього європейських партнерів. За словами Джареда Кушнера, Володимир Путін висловлює готовність до миру за належних умов, тоді як Україна вже передала свої пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі та енергетиці.

На думку аналітиків, кампанія Кремля, спрямована на дискредитацію НАТО та України, має на меті виправдати прагнення Росії відновити контроль над колишніми радянськими державами. Вона не свідчить про реальне занепокоєння Москви власною безпекою.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Абу-Дабі 10 листопада пройшов перший раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Українська сторона чітко зазначила, що будь-який перехід до обговорення архітектури безпеки в Європі можливий лише після реального припинення війни.