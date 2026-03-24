"Реального руху немає": Зеленський зробив заяву після доповіді про переговори з США
- Зеленський заявив, що після візиту переговорної команди до США реального прогресу у мирному процесі немає через небажання Росії.
- Президент наголосив на важливості участі ЄС, США та інших у відновленні дипломатичних переговорів, щоб спонукати Росію до мирного врегулювання.
Після візиту до США українська переговорна команда повідомила про відсутність реального прогресу у мирному процесі. Причина цього – небажання Росії до врегулювання війни.
Про це у своєму традиційному вечірньому звернені повідомив Володимир Зеленський.
Чи відновляться тристоронні переговори найближчим часом?
Президент повідомив, що 24 березня переговорна команда, яка щойно повернулась зі Штатів, доповіла щодо можливості відновлення мирних тристоронніх переговорів. Втім суттєвих зрушень щодо цього питання – не відбулось.
Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає – Росія руху до миру не хоче,
– зауважив президент.
Водночас він наголосив, що наразі критично важливою є активна участь та залученість до відновлення дипломатичного процесу представників Євросоюзу, США та інших глобальних об'єктів. Зеленський заявив, що світ має зробити усе, аби Росія врешті зацікавилась дипломатичним завершенням війни "реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії".
Глава держави вкотре заявив, що мир для України повинен бути надійним й додав, що Україна обов'язково відповість на усі атаки російського режиму.
Що відомо про зустріч представників США та України у Маямі?
Протягом 21 та 22 березня у Маямі тривали двосторонні переговори між українською та американською делегацією.
Ключові питання, які обговорили представники – спільне американо-українське відновлення після війни та розвиток держави. Також сторони поспілкувались щодо посилення гарантій безпеки від США у рамках мирної угоди для України.
Одне джерело також заявило, що в Маямі обговорювалось питання сприяння США у великому обміні військовополоненими.
Кирило Буданов нібито оцінив діалог із американськими колегами як продуктивний.