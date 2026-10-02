Індія вперше запропонувала послуги посередника у мирних переговорах, – Сибіга

Наразі Україна має декілька пропозицій щодо мирних переговорів. Київ готовий до комплексного енергетичного та продовольчого перемир'я у Чорному морі, а також розглядає можливість безумовного припинення вогню уздовж лінії зіткнення.

Одна з пропозицій належить Делі, яке вперше висловило готовність стати посередником. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на зустрічі з журналістами.

Що відомо про мирні переговори?

Глава МЗС розповів, що Україна підтримує міжнародні мирні ініціативи. Міністр повідомив, що наразі Київ працює над 4 пропозиціями.

Найбільш широка – пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль,

– зазначив Сибіга.

Він зауважив, що окрім індійської пропозиції, на дипломатичному порядку денному перебувають ще три варіанти часткового чи повного припинення вогню. Зокрема, Туреччина та Єгипет висунули ініціативу щодо зернового й продовольчого перемир'я в акваторії Чорного моря. За словами Сибіга, це є критично важливим для Каїру через те, що Єгипет на третину залежить від українського зерна.

Окремий трек розробляють Сполучені Штати Америки, чия пропозиція стосується заходів щодо енергетичного перемир'я. Цей напрямок очільники держав обговорювали під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

Українська сторона вже офіційно передала партнерам власне бачення майбутніх домовленостей. Київ підтвердив готовність пристати на енергетичне та чорноморське перемир'я, однак наголосив на необхідності їхнього комплексного виконання. Глава дипломатичного відомства підкреслив, що відповідна угода має гарантувати повну зупинку будь-яких ударів по цивільних об'єктах енергетики та портовій інфраструктурі.

Окрім локальних угод, Україна повідомила про готовність до безумовного припинення вогню безпосередньо по лінії зіткнення. Сибіга повідомив, що таку можливість розглядають як один із можливих результатів безпосередньої зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі американські дипломати активно працюють над підготовкою цього переговорного треку.

Нагадаємо, що у четвер, 24 вересня, Володимир Зеленський розповів, що українська сторона розглядає 3 можливих сценаріїв часткового припинення бойових дій. Глава держави зазначав, що йдеться про енергетичне, зернове та морське перемир'я.