Сибіга пояснив, що може примусити Росію до миру

Міністр закордонних справ України назвав два ключові блоки, які можуть примусити Москву до справедливого миру. На його думку, це посилення санкцій та зміцнення України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови МЗС України під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом 9 червня, яку передали "РБК-Україна".

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Що примусить Росію до миру

На думку Сибіги, вплинути на рішення Москви може посилення санкцій проти ворога.

Перше – це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки,

– розповів він.

Політик додав, що одне з найбільш болючих рішень для Росії буде пониження цінової стелі на нафту. Він заявив про 30 доларів за барель. За словами Сибіги, Україна вважає справедливим встановлення саме такої граничної ціни та вже донесла своє бачення до партнерів.

Чинники, які можуть примусити Росію до миру – це санкції, заморожені активи, тут потрібно більше волі та рішучості, і також одне з рішень, яке слід очікувати в форматі G7, та подальша ізоляція Росії,

– пояснив політик.

За словами Сибіги, без досягнення справедливого миру не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену. Також, на його думку, вплинути на Москву може зміцнення України, зокрема оборонних спроможностей.

Також Андрій Сибіга зазначив, що ультиматум, який висунула Москва під час переговорів у Стамбулі – непридатний для дипломатії. Він зауважив, що наша країна хоче та прагне миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес.