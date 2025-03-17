Сибіга відповів, чи лишається Курщина "картою", яку можна розігрувати у переговорах з Росією

Ситуація у Курській області для наших військових останніми днями була надскладною. Попри це, регіон продовжує залишатися важливою позицією у можливих переговорах нашої держави з ворогом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтерв'ю "РБК-Україна".

До теми Сибіга відповів, наскільки реалістичною є реалізація 30-денного припинення вогню

Чи лишається Курська область предметом переговорів

На питання журналіста про те, чи є для нас Курська область досі, в термінології президента Трампа, "картою", яку ми можемо розігрувати з ворогом, Андрій Сибіга відповів, що дійсно цей регіон лишається предметом, який буде на столі перемовин.

Курськ і надалі залишається важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру,

– наголосив глава МЗС.

Водночас на питання про оцінку останнього заклику Трампа до Путіна – "помилувати" якихось наших військових, які ніби десь в оточенні, Андрій Сибіга сказав, що варто орієнтуватися на офіційні заяви нашого Генерального штабу і нашого головнокомандувача, який дає поточну картину, і її динаміку розвитку.

Зокрема, Володимир Зеленський не підтверджував заяви російського диктатора про "оточення" наших захисників у Курській області.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 17 березня розповіли, що на Курському напрямку за минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Росіяни завдали 11 авіаційних ударів, скинули 18 керованих бомб та здійснили 289 артилерійських обстрілів, 12 з них – із реактивних систем залпового вогню.