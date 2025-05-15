Сибіга зустрівся з Рубіо в Туреччині: що обговорили

Перед перемовинами в Стамбулі 15 травня відбуваються зустрічі на рівні високих представників. Так, Андрій Сибіга зустрівся з Марком Рубіо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що відомо про зустріч Сибіги та Рубіо

Міністр закордонних справ України входить у склад української делегації разом з іншими представниками України. Андрій Сибіга зустрівся не тільки з державним секретарем США Марком Рубіо, але й і з сенатором Ліндсі Гремом.

Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином,

– повідомив очільник українського МЗС.

Сибіга підкреслив: зустріч мала на меті донести бачення Зеленського щодо мирних зусиль та "скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня".

"Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами. (...) Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну", – розповів глава МЗС.