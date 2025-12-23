Америка хоче досягти фінальної угоди: Зеленський повідомив деталі мирних зустрічей

Володимир Зеленський розповів про перебіг мирних переговорів. Українські перемовники вже повернулися зі США.

Про це повідомляє Офіс президента.

Як проходять переговори?

За словами президента, Рустем Умєров та Андрій Гнатов уже повернулися після зустрічей в Сполучених Штатах із представниками Трампа. І виступили з детальними доповідями.

Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильнішими. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця,

– сказав Зеленський.

Лідер держави наголосив, що Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру.

"Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", – висловився він.

Що ще говорять про мирні переговори?