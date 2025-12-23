Про те, що зумовить такий момент, пише Петро Шуклінов, інформує 24 Канал.

Коли Росія буде готова до миру?

– Ціна URALS має бути близько 25 – 30 доларів. Це кінець російської економіки.

– Довести до цього можна нашими руками – необов'язково, щоб світ щось робив. Достатньо виконати інші пункти.

– Переробка у Росії має бути паралізована (газові заводи палають, НПЗ не працюють тощо).

– Перевалка та транспортування мають бути паралізовані (порти горять, так званий "тіньовий флот" тоне, залізниця стоїть).

– Крім того, певний сенс є і в ураженні виробництва (вишки завалені, родовища підпалені, щодня аварії).

– Російська еліта має гинути в Москві щомісяця. По генералу, по депутату, по міністру щомісяця.

– Поразки росіян на фронті – тут зрозуміло, ще додатковий мільйон – два вони зберуть.

– Збільшення підтримки України: зброя, гроші, енергетика, економіка. Чим ми стійкіші, тим гірші перспективи Росії.

Деякі з цих пунктів виконані на половину. Деякі більше. Деякі від нас не дуже залежать. За деякі ми ще не брались. Деякі – в процесі.

Моя думка: зараз росіяни будуть гратись в мир, вдавати переговори, намагатись дипломатично збивати допомогу Україні. Наразі в них не виходить.

Євросоюз заклав підтримку України одразу на два роки вперед. На фронті у росіян багато гучних поразок. Але ще рік вони мають ресурс претендувати на обмежений успіх на Донбасі. І будуть намагатись його реалізувати. Тому я не вірю, що Москва погодиться на припинення війни.

Щоб це стало так, Сили оборони України мають "прасувати" росіян вздовж і впоперек весь наступний рік:

на фронті,

політично,

в глибокому тилу Росії,

економічно.

Працюємо, друзі. Ми не впадемо. Але якщо не дотиснути росіян, якщо дати їм перед економічною прірвою встояти за мить до падіння, то втратимо історичний шанс, і воювати доведеться нашим дітям.

Росію. Треба. Добивати.