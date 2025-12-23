Про те, що зумовить такий момент, пише Петро Шуклінов, інформує 24 Канал.
Коли Росія буде готова до миру?
– Ціна URALS має бути близько 25 – 30 доларів. Це кінець російської економіки.
– Довести до цього можна нашими руками – необов'язково, щоб світ щось робив. Достатньо виконати інші пункти.
– Переробка у Росії має бути паралізована (газові заводи палають, НПЗ не працюють тощо).
– Перевалка та транспортування мають бути паралізовані (порти горять, так званий "тіньовий флот" тоне, залізниця стоїть).
– Крім того, певний сенс є і в ураженні виробництва (вишки завалені, родовища підпалені, щодня аварії).
– Російська еліта має гинути в Москві щомісяця. По генералу, по депутату, по міністру щомісяця.
– Поразки росіян на фронті – тут зрозуміло, ще додатковий мільйон – два вони зберуть.
– Збільшення підтримки України: зброя, гроші, енергетика, економіка. Чим ми стійкіші, тим гірші перспективи Росії.
Деякі з цих пунктів виконані на половину. Деякі більше. Деякі від нас не дуже залежать. За деякі ми ще не брались. Деякі – в процесі.
Моя думка: зараз росіяни будуть гратись в мир, вдавати переговори, намагатись дипломатично збивати допомогу Україні. Наразі в них не виходить.
Євросоюз заклав підтримку України одразу на два роки вперед. На фронті у росіян багато гучних поразок. Але ще рік вони мають ресурс претендувати на обмежений успіх на Донбасі. І будуть намагатись його реалізувати. Тому я не вірю, що Москва погодиться на припинення війни.
Щоб це стало так, Сили оборони України мають "прасувати" росіян вздовж і впоперек весь наступний рік:
- на фронті,
- політично,
- в глибокому тилу Росії,
- економічно.
Працюємо, друзі. Ми не впадемо. Але якщо не дотиснути росіян, якщо дати їм перед економічною прірвою встояти за мить до падіння, то втратимо історичний шанс, і воювати доведеться нашим дітям.
Росію. Треба. Добивати.