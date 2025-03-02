Страмер зустрінеться з Трампом ще раз: лідери погодилися створити спільний план миру в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Вони погодилися працювати разом над тривалим миром в Україні.

Стармер заявив, що зараз не час сваритися зі США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Кіра Стармера після європейського саміту у Лондоні.

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Яка мета нової зустрічі Стармера з Трампом

Прем'єр Великобританії Кір Стармер заявив, що невдовзі планує зустрітися з Дональдом Трампом знову. Лідери готов співпрацювати заради надійної мирної угоди в Україні.

Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру,

– зазначив Стармер.

Нагадаємо, Страмер заявив, що Британія готова направити до України літаки та солдатів, які б забезпечували виконання цієї мирної угоди.