Трамп похвалився добрими перемовинами з Путіним, на відміну від переговорів з Україною

Нещодавно президент США Дональд Трамп провів телефонний дзвінок із диктатором Путіним, а згодом делегації від обох сторін зустрілися у Саудівській Аравії. Американський очільник похвалився, що перемовини із росіянами у нього пройшли добре.

А контакти з Україною щодо питання врегулювання війни він розкритикував. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа, якого цитує кореспондент AFP Денні Кемп.

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Трамп заявив, що Україна "не має карт"

Трамп поскаржився, що перемовини з Україною у нього було невдалі.

У мене були дуже хороші переговори з Путіним, а з Україною я мав не дуже добрі переговори,

– заявив він у Білому домі 21 лютого.

Американський президент додав, що Україна "немає карт", але вона "грає жорстко".

До слова, він також розкритикував президента Зеленського за те, що він погано працює над переговорами, а тому його участь у зустрічі в Саудівській Аравії для США була "не в пріоритеті".

Трамп ще й звинувачує Україну у тому, що не зупинила Росію, бо нібито її можна було відмовити від війни.