Трамп уважно слідкує за реакцією Росії на пропозицію припинення вогню

Президент США Дональд Трамп виявив готовність і бажання слідкувати, як відреагує Росія на пропозицію припинення вогню. Після саміту "коаліції охочих" європейські лідери у Києві провели телефонну розмову з американським президентом.

Трамп сприйняв ініціативну про перемир'я цілком позитивно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Брусило для "Ми Україна".

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Трамп слідкує за реакцією Росії на перемир'я

До та після переговорів у межах "коаліції охочих" її члени мали телефону розмову з Трампом. Президент США позитивно сприйняв пропозицію почати 30-денне перемир'я з 12 травня.

Лідери повідомили про рішення запропонувати росії оголосити припинення вогню з 12 травня. Абсолютно позитивна була реакція Трампа, відбувся практичний і конкретний обмін думками щодо того, яким чином далі рухатися. Трамп виявив готовність і бажання слідкувати, як росія відреагує на цей процес,

– зазначив Ігор Брусило.

Він додав, що найближчим часом можливі додаткові телефонні розмови, пов'язані з мирними переговорами про мир в Україні.

"Якщо Росія не погодиться на умови припинення вогню, лідери зможуть зібратися в тому ж форматі, в якому вони збиралися – провести відеоконференцію і вирішити, якими будуть наступні їхні кроки", – зазначив Ігор Брусило.