Трамп зробив певний розворот у бік України: чого очікувати далі

Вже можна фіксувати незначний розворот Дональда Трампа в бік України. Тут суттєво допомогла особиста зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані.

Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що зустріч Зеленського і Трампа виявилася дійсно ефективною. Президент України зміг донести потрібні речі.

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Чого очікувати далі від Трампа

Як припустила Філіппенко, держсекретар Марко Рубіо та інші представники команди Трампа могли доносити йому реальну ситуацію. Але президент США міг банально до цього не дослухатися. Найімовірніше, він був цілком впевнений, що йому вдасться легко домовитися про припинення вогню. Тому він і не вдавався в деталі.

Паралельно триває важлива робота посла України у США Оксани Маркарової. Буквально нещодавно вона з'явилася в новинах Face the Nation, де нещодавно було інтерв'ю з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.

Є багато виступів посла України у США. Якась інформація явно доходить до Трампа. Він стежить за класичними медіа, які часто сварить. Розворот йде маленькими кроками. Тут свою вирішальну роль відіграла угода про корисні копалини. Вже була інформація про нові елементи допомоги,

– зазначила Філіппенко.

Утім, не варто відкидати варіант, що Трамп зрештою спробує зробити так, аби питанням війни в Україні здебільшого займалася Європа. Важливим сигналом буде те, хто стане новим радником з нацбезпеки. Якщо це буде людина, яка не буде пов'язана з темою війни в Україні, то, ймовірно, Трамп цілком захоче передати тут першість Європі.