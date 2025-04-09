Для Росії це стане катастрофою: як Трамп може поставити Путіна на коліна

Дональд Трамп вкотре розкритикував обстріли України. Він сказав, зараз "вони бомблять, як божевільні", але не акцентував, що мовиться саме про Росію.

Американський президент уникає прямих звинувачень Кремля. Як розповів 24 Каналу доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький, це типова риторика для Трампа, він завжди використовує загальні формулювання.

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Що задумав Дональд Трамп

Президент США обрав тактику, яка полягає у задобрюванні Росії. Не дивно, якщо він оголосить про їхню співпрацю у майбутньому, спільні інвестиції, розвиток підприємств. Це цілком можливо після завершення обстрілів.

Трампу це вигідно. Ми розуміємо, що це жорстока, прагматична політика, яка до моралі немає ніякого стосунку. Він навіть не називає ім'я того, хто бомбардує Україну, бо боїться, щоб не зірвалася угода,

– підкреслив Андрій Городницький.

Крім цього, американці не приїдуть на засідання "Рамштайн", не хочуть постачати додаткове озброєння Україні, щоб не змінити відносини з Росією. Саме так Трамп побудував свою стратегію. Звісно, у такій ситуації він виглядає слабким, весь світ бачить, що він не такий, яким хотів себе показати.

"До 20 квітня залишилося дуже-дуже мало. Він сам поставив собі ці терміни. Якщо до цього часу Путін не припинить вогонь, то Трамп буде змушений щось робити", – додав Андрій Городницький.

Як Росія може опинитися на межі катастрофи

Рішення про глобальні тарифи могли ухвалити зокрема для того, щоб вплинути на Росію. Ймовірно, ведуться переговорили з країнами ОПЕК й Саудівською Аравією про збільшення видобутку нафти. Росії це також стосується.

Але питання в тому, що вона поза домовленостями видобувала набагато більше нафти для того, щоб заробляти на низькій маржинальності. Всі це прекрасно знали. Зараз офіційно вони домовилися, що всі країни разом підвищуватимуть видобуток нафти.

Це ще більше поставить Росію на коліна. Хоч би як не старався Путін, але ціна на нафту вже впала нижче, ніж 50 доларів. Тобто вони зараз не можуть заробляти кошти на нафті, а працюють в мінус.

Фактично росіяни мають закривати всі свердловини, консервувати їх, бо якщо найближчим часом, наприклад, упродовж місяця, буде триматися така ціна, – для них це буде катастрофічно. Це величезні мінуси. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом,

– наголосив політичний експерт.

Це ще один з санкційних режимів, які накладені на Путіна. Так він втрачає сотні мільярдів доларів. Якщо ціна на нафту залишиться на такому рівні, то втрати у 2026 році будуть надзвичайно великими. Варто згадати, що колись Трамп обіцяв опустити ціни до рівня 40 доларів.

Це дуже сильно послаблює Путіна, і в нього залишається не так багато варіантів. Він на війну витрачає 150 мільярдів, але раптом втрачає ці кошти, тобто економічно Путін не зможе продовжувати бойові дії,

– наголосив Андрій Городницький.

Не варто сподіватися на суттєву підтримку з боку Китаю, адже він має свої інтереси. Насамперед Пекін розв'язуватиме власні проблеми. Тому для Путіна настають дуже складні часи.

Зауважимо, у Кремлі прокоментували стрімкий обвал цін на нафту. Там зазначили, що роблять все необхідне, щоб відреагувати на "світовий економічний шторм". Як відомо, він став наслідком рішення Трампа про введення мит на імпорт.