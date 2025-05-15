Зеленський, можливо, усе ж летить у Стамбул: ЗМІ розповіли, коли виліт

Президент України зустрівся з турецьким лідером у Анкарі 15 травня. Стало відомо, що після цієї події Володимир Зеленський, імовірно, полетить до Стамбулу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на авіаресурс AirNav.

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Що відомо про візит Зеленського до Туреччини

У четвер, 15 травня, український лідер прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони мали вирішити разом, що робити далі, адже Путіна у Стамбулі не буде.

Виліт літака Володимира Зеленського Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбулу було заплановано на 16:00 у четвер, але його було відкладено на 16:30.

Водночас невідомо, чи буде на борту сам президент України чи хтось із членів української делегації, які перебувають зараз з візитом в Анкарі. Наразі прибуття до Стамбулу заплановане на 17:24.

Володимир Зеленський подякував президенту Ердогану за організацію зустрічі та можливість прямих перемовин після прибуття до Анкари. Він розповів про склад делегації України.

Наша делегація на найвищому рівні: Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх розвідок. Це для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного та справедливого миру,

– пояснив український лідер.

Російська делегація, своєю чергою, далеко не найвищого рівня. До її складу не входять високопосадовці та сам очільник Кремля.

Президент України прокоментував це, заявивши, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський.