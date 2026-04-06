Без участі США: яку роль у перемовинах між Україною та Росією може зіграти Туреччина

Переговорний процес між Україною та Росією може розблокуватися через Туреччину, оскільки США втрачають статус гегемона через хаотичну поведінку Трампа. Україна провела успішні удари по російській портовій інфраструктурі, що змусило Росію розглядати пропозицію морського перемир’я.

Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що Україна має використати це для одержання переговорних переваг.

Чому Росія може піти на поступки?

Після початку американської кампанії на Близькому Сході, Путін відчув себе сильним і рахував прибутки від нафти. Але ЗСУ запровадили свої "санкції" й знищили 2 порти в Ленінградській області, чим на 40% скоротили змогу експорту Балтійським морем. Це може примусити росіян сісти за стіл переговорів, щоб припинити вогонь по портовій інфраструктурі,

– пояснив Бронжуков.

Україна пропонувала спочатку енергетичне перемир’я, а потім перемир’я на Великдень, але Росія їх відкинула. Якщо ж морське перемир’я вдасться реалізувати, це може вивести переговори на новий етап та створити умови для зустрічі лідерів, про яку давно говорить Зеленський.

"США можуть бути незадоволені перемовинами через Туреччину. Трамп може робити скільки завгодно демонстрацій, але його вплив зменшується", – сказав Бронжуков.

Україна може мати власну позицію та рухатися переговорним треком результативніше, ніж з американцями, оскільки Трамп та його оточення переважно намагалося тиснути на Україну, а не шукати справедливого миру. Україна звісно повинна зберігати міжнародні контакти та точки дотику.

"Амбіції Туреччини не нові – раніше проводились зустрічі у Стамбулі та Анкарі, але Росія не була налаштована на конкретні кроки. Неясно, чи це чергова спроба маніпуляції, але якщо є можливість одержати переговорні переваги та певні бенефіти, це необхідно робити", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! Голова ОП Кирило Буданов заявив, що американська сторона може прибути в Україну після 12 квітня. Стів Віткофф та Джаред Кушнір говоритимуть про потенційні гарантії безпеки.

